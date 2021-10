Roma in ansia per Abraham: fuori per infortunio in Inghilterra - Ungheria (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie in casa Roma. Tammy Abraham, entrato al posto di Harry Kane al 76' di Inghilterra - Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e terminato 1 - 1, ha dovuto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie in casa. Tammy, entrato al posto di Harry Kane al 76' di, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e terminato 1 - 1, ha dovuto ...

