Rapporto Aifa, 16 morti correlabili a vaccini: 0,2 casi su un milione di dosi (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 16 le morti correlabili ai vaccini Covid in meno di un anno: 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. Complessivamente, nel periodo 27 dicembre 2020 - 26 settembre 2021 , 16 casi di mortalità ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 16 leaiCovid in meno di un anno: 0,2ognidisomministrate. Complessivamente, nel periodo 27 dicembre 2020 - 26 settembre 2021 , 16di mortalità ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Vaccini Su 84 milioni di dosi somministrate sono state circa 100mila le segnalazioni di reazioni avverse, nell'85… - SabrinaSunny24 : RT @ultimenotizie: Nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 settembre 2021, sono 101.110 le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai… - Antonio80288901 : RT @AurelianoStingi: Uscito nuovo rapporto AIFA per reazioni avverse ai vaccini. Segnalati 6 casi di pericardite ogni milione di dosi, agev… - arays74 : RT @AurelianoStingi: Uscito nuovo rapporto AIFA per reazioni avverse ai vaccini. Segnalati 6 casi di pericardite ogni milione di dosi, agev… - robanzat : RT @AurelianoStingi: Uscito nuovo rapporto AIFA per reazioni avverse ai vaccini. Segnalati 6 casi di pericardite ogni milione di dosi, agev… -