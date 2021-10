Protagonisti 6 artivisti | artisti e attivisti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il musicista Ben Harper e Saype, pioniere della land art sostenibile. La rapper e attivista rifugiata afgana Sonita Alizada e la designer di gioielli Shilpa Yarlagadda. La biologa marina Cristina Mittermeier e la street dancer Shamell Bell. Calendario Lavazza 2022, tutti possiamo cambiare il mondo guarda le foto Calendario Lavazza 2022, Lubezki firma “I can change the world” Sono loro i 6 “” ritratti da uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, il tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki, per la nuova edizione del Calendario Lavazza 2022. Presentato ...

