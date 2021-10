Promette prestiti vantaggiosi ma è un truffatore | denunciato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Promette prestiti

IL GIORNO

... aveva risposto a un'inserzione presente su Facebook a nome di una sedicente società finanziaria denominata "Banque Populaire" la quale proponevaa tassi d'interesse vantaggiosi. La donna, ...IMentre il governo ne82 (finti) e, certificati, nel Pnrr ce ne sono soltanto 22, forse 35 ... il che consentirebbe di attingeredi malamorte dalle casse europee. Sulla carta, come ...E' un 67enne di Cuneo il falso finanziatore che nel maggio scorso ha messo a segno una truffa ai danni di una signora di Scandolara Ravara e che ora è stato denunciato dai carabinieri. La donna, alla ...Il luogo scelto per la nona edizione di Maker Faire Roma, che continuerà fino a domani, ha un profondo valore simbolico, per tanti motivi diversi. La kermesse sull'innovazione si ...