PlayStation avrebbe assunto l' ex content boss di Apple Arcade per spingere sul mobile

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sony Interactive Entertainmentl'exdi, Nicola Sebastiani, per guidare la nuova spintadell'azienda. Sebastiani è entrato a far parte dia luglio dopo quasi otto anni presso il produttore di iPhone, secondo il suo profilo LinkedIn, ma al momento Sony deve confermare la sua nomina. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrebbe

La Gazzetta dello Sport

Del resto, è da tantissimi mesi che si vocifera che il publisher giapponeseintenzione di ... titolo uscito originariamente su console2 molti anni fa. Proprio oggi, del resto, è ...Squid Game è il fenomeno del momento e a quanto pareinfluenzato persino il mondo videoludico: secondo Tom Henderson , una figura dell'industria ...ispirato a Squid Game per la prima...a partire dalJonas DirksChiudereAcquista PS5 il 12 ottobre: ??le possibilità di un rinnovamento della console sono ancora più che buone. Ora, indizi ...Sembra che i PlayStation Studios di Sony abbiano assunto Nicola Sebastiani, uno dei responsabili di Apple Arcade, da impiegare per spingere il settore mobile.. La notizia non è ancora ufficiale, ma ...