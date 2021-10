Pierpaolo Pretelli | Giulia ha deciso di rimanere a Milano? E la convivenza?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 ottobre 2021)Salemi evogliono andarci piano per la? Lei intanto arreda casa sua Si è parlato spesso della possibilità cheSalemi vadano a convivere o che decidano di sposarsi, ma a giudicare del progetto dell’influencer magari vogliono fare le cose con calma. I due infatti stanno insieme dal 26 dicembre scorso e anche se il loro amore procede a gonfie vele è possibile che non vogliano correre e affrettare le cose. C’è però un’altra ipotesi da non escludere: magarista arredando la sua casetta con tanto entusiasmo proprio perchéhadi trasferirsi da lei a? Chissà presto comunquee Pier potrebbero ...