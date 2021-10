Ospedale San Giovanni, percorsi specifici per tumore seno metastatico (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Il 13 ottobre si celebra la prima Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico (TSM), istituita dal ministero della Salute grazie alla campagna promossa da Europa Donna Italia. Il tumore al seno metastatico è in costante crescita; in Italia oltre 37.000 donne convivono con questa forma neoplastica che, grazie ai progressi della ricerca, permette la sopravvivenza avendo una qualità della vita migliore rispetto al passato. Fondamentale è diffondere informazioni corrette e rafforzare solidarietà e fiducia perché con questa malattia si può convivere. Così in una nota la Breast Unit del San Giovanni Addolorata riporta i numeri salienti del tumore al seno metastatico presentando i propri ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Il 13 ottobre si celebra la prima Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulal(TSM), istituita dal ministero della Salute grazie alla campagna promossa da Europa Donna Italia. Ilalè in costante crescita; in Italia oltre 37.000 donne convivono con questa forma neoplastica che, grazie ai progressi della ricerca, permette la sopravvivenza avendo una qualità della vita migliore rispetto al passato. Fondamentale è diffondere informazioni corrette e rafforzare solidarietà e fiducia perché con questa malattia si può convivere. Così in una nota la Breast Unit del SanAddolorata riporta i numeri salienti delalpresentando i propri ...

