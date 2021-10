Nba, Irving non potrà più giocare: la linea dura dei Brooklyn Nets con il cestista no vax (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente da fare, i Brooklyn Nets hanno deciso: Kyrie Irving è fuori squadra. La franchigia dell' Nba ha fatto marcia indietro rispetto a qualche giorno fa e, a malincuore, si priverà del cestista, ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) Niente da fare, ihanno deciso: Kyrieè fuori squadra. La franchigia dell' Nba ha fatto marcia indietro rispetto a qualche giorno fa e, a malincuore, si priverà del, ...

Advertising

SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA BROOKLYN NETS, IRVING MESSO FUORI SQUADRA: 'NON POSSIAMO ACCETTARE GIOCATORI PART TIME. RISPETTIAMO L… - SkySportNBA : NBA, i Brooklyn Nets mettono fuori squadra Kyrie Irving fino a quando non sarà vaccinato #SkyNBA #NBA - alegulma : RT @parallelecinico: Abbiamo ricostruito le settimane eufemisticamente calde tra Irving, i Nets, la NBA e la questione vaccini. ?? https://… - Daviddss1996 : RT @parallelecinico: Abbiamo ricostruito le settimane eufemisticamente calde tra Irving, i Nets, la NBA e la questione vaccini. ?? https://… - PompeiCri : RT @SkySportNBA: ULTIM'ORA NBA BROOKLYN NETS, IRVING MESSO FUORI SQUADRA: 'NON POSSIAMO ACCETTARE GIOCATORI PART TIME. RISPETTIAMO LA SUA D… -