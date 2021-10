Migranti: Unhcr, in Libia naufragio con 15 morti (Di martedì 12 ottobre 2021) L'Unhcr ha confermato che 15 Migranti sono annegati nel naufragio di cui ha dato notizia Alarm Phone: "Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) L'ha confermato che 15sono annegati neldi cui ha dato notizia Alarm Phone: "Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale ...

