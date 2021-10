Malaspina (Danone): "Impegno a supporto delle donne e per equità di genere" (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. - "Activia e Danone insieme per aiutare le donne che hanno perso il lavoro in Italia a causa della pandemia. Questo è Act4Change, un progetto ambizioso che inizia da dentro, da quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. - "Activia einsieme per aiutare leche hanno perso il lavoro in Italia a causa della pandemia. Questo è Act4Change, un progetto ambizioso che inizia da dentro, da quanto ...

Malaspina (Danone): "Impegno a supporto delle donne e per equità di genere" Così Sonia Malaspina, direttrice Hr Danone Italia e Grecia, in occasione della presentazione del progetto Act4Change, il programma che intende dare un supporto attivo alle donne che sono state ...

