Lulù al Grande Fratello Vip 2021 cola a picco come gli ascolti tra l'addio di Manuel e gli slip della Cipriani (Di martedì 12 ottobre 2021) Mai edizione fu più noiosa di questa e anche Lulù al Grande Fratello Vip 2021 cola a picco come gli ascolti. Chi ha seguito lo show in queste settimane sa bene che alcuni protagonisti riescono a regalare qualche sorriso o qualche dinamica ma gli altri continuano ad essere comodini scomodi perché fermi sulle loro posizioni per paura delle telecamere. Anche ieri sera il Grande Fratello Vip 2021 è andato in onda regalando al pubblico poche novità a cominciare da quello che è successo tra Lulù e Manuel. Quella che sembrava essere una dolce storia d'amore si è trasformata in un vero e proprio incubo per il bel nuotatore che ha cercato in tutti i modi di tenere a bada la ...

