Lazio, Tare blinda Felipe Anderson: «È ritornato a casa» (Di martedì 12 ottobre 2021) Lazio e Anderson, legame indissolubile. “Felipe Anderson felice del suo ritorno alla Lazio? È casa sua, ce l’ha detto anche quando è rientrato dall’Inghilterra. Ha detto che era il suo primo desiderio, che si era realizzato e che adesso è un giocatore molto più completo, anche con più esperienza”. Così Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, prima del match in casa del Bologna. “Ci sono tutti i presupposti per fare quell’ultimo salto di qualità che gli manca”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021), legame indissolubile. “felice del suo ritorno alla? Èsua, ce l’ha detto anche quando è rientrato dall’Inghilterra. Ha detto che era il suo primo desiderio, che si era realizzato e che adesso è un giocatore molto più completo, anche con più esperienza”. Così Igli, direttore sportivo dei biancocelesti, prima del match indel Bologna. “Ci sono tutti i presupposti per fare quell’ultimo salto di qualità che gli manca”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

Advertising

montybrogan_ : @roadman_ @Max_883 @CiacciaStryker Il paladino che combatteva la tirannia dall'interno, l'unico che faceva gli inte… - mempispillo : Sconsiglio Consigli. Fatelo dire a Tare velocemente. #Lazio - infoitsport : Lazio, Sarri non è contento di due scelte di Tare - alberto_neroni : @IXgennaio1900 @d_arco75 Anche io te di sempre a credere e prevedere L ipotesi più svantaggiosa per la Lazio e in g… - zazoomblog : Parma agente Buffon: “Nel 2020 ci fu una suggestione Lazio ogni tanto ci scherzavamo su con Tare” - #Parma #agente… -