Instagram dannoso per la salute: provvedimenti in arrivo (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi mesi ha fatto discutere Instagram ed i possibili danni per la salute: L'azienda vicina a cambiamenti storici. La schermata d'accesso di Instagram (via pixabay)Nell'ultimo periodo è esploso il dibattito sugli effetti negativi dei social sulla popolazione adolescenziale. A scatenare la polemica ci hanno pensato delle ricerche riguardanti tutti i social del gruppo Facebook, tra cui anche Instagram. Per questo motivo nella giornata di ieri uno dei veritici dell'azienda, Nick Clegg, ha annunciato l'arrivo di alcune funzioni che eviteranno che gli utenti vedano contenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre di tanto in tanto, il social se vedrà un utente accanito allo schermo, inviterà con un banner a prendersi una pausa. Clegg è intervenuto durante una trasmissione della CNN ...

