Il principe Carlo e la bella storia dietro al «Bosco di George» (Di martedì 12 ottobre 2021) Che Carlo sia «green» in anticipo su tutti (risale a 50 anni fa il suo primo discorso ambientalista), è cosa nota. Meno noto è che persino il regalo per la nascita del nipotino George porti il segno dell’amore per il verde del futuro re. Quando il primogenito di Kate Middleton e William otto anni fa è venuto alla luce, l’erede al trono ha piantato per lui un bosco vicino al castello di Balmoral, in Scozia. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Che Carlo sia «green» in anticipo su tutti (risale a 50 anni fa il suo primo discorso ambientalista), è cosa nota. Meno noto è che persino il regalo per la nascita del nipotino George porti il segno dell’amore per il verde del futuro re. Quando il primogenito di Kate Middleton e William otto anni fa è venuto alla luce, l’erede al trono ha piantato per lui un bosco vicino al castello di Balmoral, in Scozia.

