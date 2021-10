“Hai chiuso!”. GF Vip, Sonia Bruganelli è una furia contro Adriana Volpe: tutta colpa di quell’aereo (Di martedì 12 ottobre 2021) Volano stracci, ancora, tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste del GF Vip proprio non si sopportano, è evidente e fanno di tutto per mettere in cattiva luce l’altra. Ma stavolta cosa è successo? Si sono punzecchiate anche questa puntata e tutto è nato da un aereo. Come ricorderete, qualche giorno fa, sopra la casa del GF Vip è volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“. Naturalmente, lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’ Sonia Bruganelli: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“. Alla risposta negativa della moglie di Paolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Volano stracci, ancora, tra. Le due opinioniste del GF Vip proprio non si sopportano, è evidente e fanno di tutto per mettere in cattiva luce l’altra. Ma stavolta cosa è successo? Si sono punzecchiate anche questa puntata e tutto è nato da un aereo. Come ricorderete, qualche giorno fa, sopra la casa del GF Vip è volato un aereo con uno striscione con sopra scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“. Naturalmente, lo striscione è stato mostrato anche in diretta e Alfonso Signorini ne ha così approfittato per punzecchiare un po’: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per! Per te, neanche un drone!“. Alla risposta negativa della moglie di Paolo ...

