Germania, prezzi ingrosso settembre +13,2% a/a. Ai massimi dal 1974 (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – In accelerazione a settembre i prezzi all’ingrosso in Germania, che registrano un incremento dello 0,8% su base mensile dopo il +0,5% di agosto. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui i prezzi all’ingrosso su base annuale sono saliti del 13,2% dopo il +12,3% del mese precedente. Si tratta del tasso più elevato dal giugno 1974, dopo la prima crisi petrolifera (+13,3% rispetto a giugno 1973). “Gli elevati tassi di variazione dei prezzi all’ingrosso nel confronto annuale derivano dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi, nonché da un effetto base dovuto ai livelli dei prezzi molto bassi l’anno scorso nel contesto della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – In accelerazione aall’in, che registrano un incremento dello 0,8% su base mensile dopo il +0,5% di agosto. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui iall’su base annuale sono saliti del 13,2% dopo il +12,3% del mese precedente. Si tratta del tasso più elevato dal giugno, dopo la prima crisi petrolifera (+13,3% rispetto a giugno 1973). “Gli elevati tassi di variazione deiall’nel confronto annuale derivano dall’aumento deidelle materie prime e dei prodotti intermedi, nonché da un effetto base dovuto ai livelli deimolto bassi l’anno scorso nel contesto della ...

Advertising

ultimora_pol : #Germania Il ministro dell'Economia e dell'Energia della Germania, Peter #Altmaier (#CDU|EPP) intende discutere con… - PaoloLuraschi : -Usa:report EIA inventari settimanali petrolio statunitense •Venerdì 15 ottobre -Cina:vendite al dettaglio settembr… - PaoloLuraschi : aggiornamenti macro settimanali •Lunedi 11 ottobre -Germania:prezzi all'ingrosso settembre -Italia;produzione indus… - Davide19663174 : @rivluc @MicK_ele @dianacalibana Ma ti ricordi quanto costavano le mascherine a marzo 2020? A maggio è entrato in v… - euromanit : @IlMici8 Mi devo recare in Germania per una fiera, prezzi quasi triplicati. È un abitudine consolidata -