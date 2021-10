Far Cry 6, gli animalisti contestano il gioco Ubisoft: “Glorificate la crudeltà” (Di martedì 12 ottobre 2021) A meno di una settimana dal suo debutto, Far Cry 6 è finito in una bufera per un dettaglio che ha fatto infuriare gli animalisti. Far Cry 6 è finalmente giunto negli scaffali di tutto il mondo e gli appassionati hanno messo le mani sul nuovo capitolo di una delle saghe maggiormente apprezzate degli ultimi 15 anni. Il gioco Ubisoft si presenta con una storia avvincente, dei protagonisti ben scritti (ad eccetto di qualche mancanza proprio sul protagonista e sul villain di turno) ed una vastità di cose da fare che non teme confronti. La casa di sviluppo francese insomma ha deciso di optare per la solita formula open world, arricchendola di mini giochi e attività secondarie, mentre dal lato gameplay ha puntato solamente sulla rifinitura di ciò che è stato visto in precedenza. Sulla qualità generale del prodotto la stampa ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) A meno di una settimana dal suo debutto, Far Cry 6 è finito in una bufera per un dettaglio che ha fatto infuriare gli. Far Cry 6 è finalmente giunto negli scaffali di tutto il mondo e gli appassionati hanno messo le mani sul nuovo capitolo di una delle saghe maggiormente apprezzate degli ultimi 15 anni. Ilsi presenta con una storia avvincente, dei protagonisti ben scritti (ad eccetto di qualche mancanza proprio sul protagonista e sul villain di turno) ed una vastità di cose da fare che non teme confronti. La casa di sviluppo francese insomma ha deciso di optare per la solita formula open world, arricchendola di mini giochi e attività secondarie, mentre dal lato gameplay ha puntato solamente sulla rifinitura di ciò che è stato visto in precedenza. Sulla qualità generale del prodotto la stampa ...

