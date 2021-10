“Designer of Dreams” | il couturier Dior e il sogno americano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Life&People.its ofè il titolo della mostra firmatache racconta un viaggio nella storia della Maison, dagli albori sino ad oggi. Dal rivoluzionario New Look lanciato nel 1947 da Monsieural primo viaggio del celebrenegli Stati Uniti D’America. Proprio qui, presso il Brookly Museum di New Yor, dopo Parigi e Londra, approda la retrospettiva dedicata al celebre fondatore del marchio Christian, pensata in occasione del 70° compleanno della casa di moda. La mostra vuole celebrare il forte legame che unisce la tradizione sartoriale parigina delalla cultura oltreoceano degli Stati Uniti d’America. L’esposizione, inaugurata lo scorso 10 settembre e in scena fino al 20 febbraio 2022, ripercorre la storia leggendaria ...

Dopo Parigi e Londra, la mostra " Christian Dior: Designer of Dreams" approda in America , dove è ospitata al Brooklyn Museum di New York . Inaugurata lo scorso 10 settembre , sarà visitabile fino al 20 febbraio 2022 . La mostra racconterà il forte ...