Coronavirus | 2 494 casi e 49 morti Cala l’indice di positività allo 0 | 8%

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il bollettino del 12 ottobre 2021 Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia registra nelle ultime 24 ore 49 nuovi decessi. Il dato è in aumento rispetto al monitoraggio di ieri, quando le vittime erano state 34. Il totale dicalcolato da inizio pandemia è arrivato a quota 131.384. Sul fronte dei nuovi contagi, oggi 12 ottobre, si segnalano 2.494 positivi in 24 ore contro i 1.516 di ieri, 2.278 di due giorni fa. Gli attualmente positivi invece scendono a quota 82.546 (ieri 84.106). La situazione negli ospedali italiani Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 21, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 18, (13 due giorni fa). Il totale dei pazienti ricoverati in rianimazioneinvece a 370 (ieri 374). Per i reparti di area non critica la curva dei ...