Classifica ATP Race, Jannik Sinner 10° e in scia a Hurkacz. Possibile derby con Berrettini decisivo (Di martedì 12 ottobre 2021) Jannik Sinner prosegue la sua caccia alla qualificazione alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno a cui sono ammessi i migliori otto tennisti della stagione. L‘italiano si è qualificato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells (lo statunitense John Isner si è ritirato in seguito alla nascita del terzo figlio) e ha così rafforzato il decimo posto nell’ATP Race, la graduatoria che determina appunto gli aventi diritto alla partecipazione della competizione in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. L’azzurro ha ora all’attivo 2595 punti, si è procurato un discreto margine di vantaggio sull’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime (2330, eliminato) e resta in scia al polacco Hubert Hurkacz (2865 punti, ma anch’egli ancora in corsa sul cemento statunitense e atteso dall’incrocio col russo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)prosegue la sua caccia alla qualificazione alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno a cui sono ammessi i migliori otto tennisti della stagione. L‘italiano si è qualificato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells (lo statunitense John Isner si è ritirato in seguito alla nascita del terzo figlio) e ha così rafforzato il decimo posto nell’ATP, la graduatoria che determina appunto gli aventi diritto alla partecipazione della competizione in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. L’azzurro ha ora all’attivo 2595 punti, si è procurato un discreto margine di vantaggio sull’insidioso canadese Felix Auger-Aliassime (2330, eliminato) e resta inal polacco Hubert(2865 punti, ma anch’egli ancora in corsa sul cemento statunitense e atteso dall’incrocio col russo ...

Advertising

infoitsport : Jannik Sinner vicino alla top10 nel ranking Atp! Proiezioni classifica Indian Wells: Federer non distante - infoitsport : Quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner nella classifica ATP ad Indian Wells. Top10 nel mirino! - infoitsport : Jannik Sinner vicino alla top10 nel ranking Atp! Proiezioni classifica Indian Wells: Federer non distante - infoitsport : Classifica Atp Race, Jannik Sinner a caccia di Ruud e Hurkacz. Terzo turno a Indian Wells, tutte le proiezioni - infoitsport : Ranking ATP Race, Jannik Sinner 10° in classifica. Berrettini a un passo dalle Finals di Torino -