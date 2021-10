Ciclismo: Colbrelli rinnova con la Bahrain-Victorious fino al 2023 (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli rinnova il suo contratto con la Bahrain-Victorious fino al 2023. Il 31enne bresciano prosegue così il suo rapporto con la formazione diretta da Milan Erzen, con la quale gareggia dal 2017 e della quale è un punto di riferimento. "Sono felice di rimanere in una squadra che è come una famiglia per me -spiega il numero 6 del ranking Uci-. Sono uno dei pochi corridori che indossano questa maglia dal 2017, la primissima stagione, anno del debutto nel World Tour. Posso dire di essere cresciuto con questo gruppo e devo essere più che grato. Ora sono dove sono, anche grazie al sostegno e alla fiducia che ho sempre sentito. Principalmente, voglio ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser per il continuo sostegno nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Il vincitore della Parigi-Roubaix Sonnyil suo contratto con laal. Il 31enne bresciano prosegue così il suo rapporto con la formazione diretta da Milan Erzen, con la quale gareggia dal 2017 e della quale è un punto di riferimento. "Sono felice di rimanere in una squadra che è come una famiglia per me -spiega il numero 6 del ranking Uci-. Sono uno dei pochi corridori che indossano questa maglia dal 2017, la primissima stagione, anno del debutto nel World Tour. Posso dire di essere cresciuto con questo gruppo e devo essere più che grato. Ora sono dove sono, anche grazie al sostegno e alla fiducia che ho sempre sentito. Principalmente, voglio ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser per il continuo sostegno nei ...

