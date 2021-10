Cerveteri | in fiamme una lavanderia in via Manzoni Ipotesi pista dolosa

(Di martedì 12 ottobre 2021)– E’ accaduto tutto intorno alle 22,15. Un incendio ha devastato unain via Alessandro. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Si segue la. Sembra che un testimone avrebbe sentito dei rumori, poi dei colpi secchi, come se qualcuno avesse rotto qualcosa, e poco dopo si sono sviluppate le. Notizia in aggiornamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri fiamme

TerzoBinario.it

...sprigionato anei pressi di Via Prato di Montelungo. L'area interessata trattasi di una legnaia. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare le...questo pomeriggio sono intervenuti per un incendio furgone ain via Fontanile della Regina. Arrivati sul posto i Vvf si sono trovati dinanzi il mezzo completamente avvolto dalle. ...CERVETERI - Attimi di paura questo pomeriggio in via di Prato di Montelungo. Un incendio ha interessato una legnaia presente nella zona, per cause ancora tutte da chiarire. Tempestivo l'intervento dei ...Confermate le nostre indiscrezioni: Marco Ferretti è il nuovo allenatore del Città di Cerveteri. Ieri sera vi abbiamo anticipato di una possibile trattativa ed ora non ci sono più dubbi, gli etruschi ...