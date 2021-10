Calciomercato Juventus | Vlahovic si può fare | ma va fatto un sacrificio

(Di martedì 12 ottobre 2021): l’acquisto di Dusanè possibile, ma i bianconeri devonounimportante Il prezzo di partenza per Dusanè di 75 milioni di euro: è la valutazione della clausola rescissoria che le parti avevano concordato quando ancora stava in piedi la trattativa per il rinnovo. La Fiorentina vorrebbe però cedere il giocatore al miglior offerente speranza in un’asta che veda coinvolti i club di Premier: City, Liverpool e Tottenham che andrebbero a contendere il giocatore ad Atletico e. Il serbo è in cima ai desideri bianconeri, ma la corsa è difficile. Per arrivare alla punta viola la Juve sarebbe persino disposta a sacrificare Dejan Kulusevski, giocatore su cui i viola starebbero facendo un pensiero. LEGGI TUTTE LE ...

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Tchouameni, il talento 'alla Pogba' che piace a tutti (anche la Juve) #calciomercato - capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ? #StorieaFildirete - Luis #Figo: il giallo della sua 'doppia firma' con #Juventus e #Parma e del grande tradimento cons… - CalcioNews24 : La strategia della #Juventus per arrivare a #Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

: l'acquisto di Dusan Vlahovic è possibile, ma i bianconeri devono fare un sacrificio importante Il prezzo di partenza per Dusan Vlahovic è di 75 milioni di euro: è la ...: Tchouameni sarebbe il preferito di Allegri per il centrocampo. I bianconeri avrebbero proposto lo scambio al Monaco Lacontinua a lavorare sul mercato per mettere un ...Calciomercato Juventus, carta Kulusevski per arrivare a Vlahovic. Come anticipato da ‘Calciomercatoweb.it‘, la Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevs ...La richiesta della Fiorentina è di 75 milioni di euro, ma non è detto che la possibile operazione si concluda senza sorprese Non solo Icardi sul taccuino: i bianconeri possono tornare in carica anche ...