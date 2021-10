' Aula 162' | da gennaio create oltre 100 nuove opportunità lavorative

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Al salone della Csr 2021 Associazione Next presenta i risultati dei primi 9 mesi di “162”, il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso in collaborazione con Procter & Gamble Italia. Grazie a questo progetto, che ha preso il via a2021, attivo a Milano, Parma, Caserta, Pomezia e Novara, sono già state100che hanno aiutato persone in difficoltà a ritrovare un riscatto sociale attraverso il lavoro. L'obiettivo di Associazione Next è fornire una risposta di sistema al problema sociale della disoccupazione, favorendo l'incontro tra imprese alla ricerca di personale qualificato e soggetti svantaggiati in cerca di lavoro. Secondo un recente studio di Censis-Confcooperative, la perdita economica ...

Al salone della Csr 2021 Associazione Next presenta i risultati dei primi 9 mesi di "Aula 162", il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso in collaborazione con Procter & Gamble Italia. Grazie a questo progetto, che ha preso il via a gennaio 2021, attivo a Milano, Parma, Caserta, Pomezia e Novara, sono già state create oltre 100 nuove opportunità lavorative che hanno aiutato persone in difficoltà a ritrovare un riscatto sociale attraverso il lavoro.