Afghanistan: Draghi, 'sostegno a Onu per sradicare droga, finanzia terrorismo' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Tutti voi avete sottolineato che l'Afghanistan non dovrebbe diventare di nuovo un rifugio per il terrorismo. Tale eventualità potrebbe destabilizzare non solo l'Afghanistan, ma l'intera regione, e forse anche il mondo intero. Quindi, dovremmo offrire un sostegno adeguato - e penso che lo stiamo già facendo - ma dovremmo anche fornire risorse alla strategia dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, perché vogliamo sradicare una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo, vale a dire lo spaccio di droga". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al vertice straordinario dei leader del G20 sulla crisi afghana.

