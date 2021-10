WhatsApp, ancora una novità in arrivo per le note vocali (Di lunedì 11 ottobre 2021) I prossimi aggiornamenti di WhatsApp paiono destinati a riservare grande attenzione alle note vocali. La funzionalità, che per qualcuno è pratica e per altri particolarmente fastidiosa, pare comunque essere al centro dei pensieri di sviluppo della popolare app di messaggistica e lo si evince dagli ultimissimi rumors relativi al futuro dell'applicazione. Sono, infatti, in arrivo una serie di funzionalità che potrebbero facilitare l'esperienza d'uso. WhatsApp: il blackout è ormai alle spalle Un'indiscrezione che arriva a pochi giorni da quello che è stato il blackout delle piattaforme che fanno capo a Facebook, ma che certifica ancora una volta come, nonostante il successo planetario, WhatsApp non indietreggia di un millimetro nella ricerca e nell'investimento per uno ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) I prossimi aggiornamenti dipaiono destinati a riservare grande attenzione alle. La funzionalità, che per qualcuno è pratica e per altri particolarmente fastidiosa, pare comunque essere al centro dei pensieri di sviluppo della popolare app di messaggistica e lo si evince dagli ultimissimi rumors relativi al futuro dell'applicazione. Sono, infatti, inuna serie di funzionalità che potrebbero facilitare l'esperienza d'uso.: il blackout è ormai alle spalle Un'indiscrezione che arriva a pochi giorni da quello che è stato il blackout delle piattaforme che fanno capo a Facebook, ma che certificauna volta come, nonostante il successo planetario,non indietreggia di un millimetro nella ricerca e nell'investimento per uno ...

Advertising

AlessLongo : WhatsApp down, consiglio pratico. Se ancora non è tornato su quando andate a letto, togliete la suoneria. O sarete… - Adnkronos : #instagramdown #facebookdown #whatsappdown: le scuse su Twitter. E i social ancora presentano disservizi: - monicaditrapani : @stanzasingola2 ce l'ho ancora come sfondo delle chat whatsapp!! - Trueblueblog : Stasera registriamo il quarto episodio del True Blue Show, il nostro podcast settimanale. Aspettiamo quindi i vostr… - Andrea__Rana : Sembra che #WhatsApp stia sperimentando una nuova funzione chiamata 'Community'. Ancora non si conosce bene la sua… -