Ultime Notizie dalla rete : Tragedia funivia Tragedia funivia del Mottarone, via alla rimozione della cabina Verbania, 11 ottobre 2021 - E' il giorno della rimozione della cabina numero 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone . Le operazioni di questa mattina saranno condotte dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, ...

Sequestrato dai nonni o portato al sicuro? L'ultima udienza decide il destino di Eitan A Tel Aviv è ripresa ieri la terza e ultima udienza a porte chiuse sul caso di Eitan, il piccolo di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, adesso conteso tra le due famiglie di origine. In aula erano presenti Aya Biran, zia paterna e affidataria della tutela del bambino, e il nonno materno Shmuel ...

Mottarone: finite le udienze a Tel Aviv per il piccolo Eitan, la sentenza entro 2 settimane Per il verdetto - che si muove nell'ambito della Convezione dell'Aja sulla sottrazione dei minori - la giudice ha a disposizione 2 settimane ...

