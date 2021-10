Torino, uova e vernice contro il Comune. La foto di Draghi bruciata. Quando sciogliamo i centri sociali? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Corteo anche a Torino, come in molte altre città italiane, nel giorno dello sciopero generale. Ci sono i lavoratori dei sindacati Usb e Si Cobas e anche gli studenti contrari al Green pass. Tra questi esponenti dei centri sociali, No tav e anarchici. E non sono mancati gesti violenti e di forte rilevanza simbolica. I manifestanti hanno lanciato uova e vernice rossa contro la facciata del Comune. Hanno poi dato fuoco a una gigantografia che raffigurava il premier Mario Draghi e hanno bruciato la bandiera europea. Esposto anche uno striscione di scherno alla Cgil: “Landini, sai che dispiacere…“. Nella loro piattaforma c’è anche l’abolizione del Jobs Act e dei decreti sicurezzaTuttavia, il corteo era anche contro la “violenza fascista”. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Corteo anche a, come in molte altre città italiane, nel giorno dello sciopero generale. Ci sono i lavoratori dei sindacati Usb e Si Cobas e anche gli studenti contrari al Green pass. Tra questi esponenti dei, No tav e anarchici. E non sono mancati gesti violenti e di forte rilevanza simbolica. I manifestanti hanno lanciatorossala facciata del. Hanno poi dato fuoco a una gigantografia che raffigurava il premier Marioe hanno bruciato la bandiera europea. Esposto anche uno striscione di scherno alla Cgil: “Landini, sai che dispiacere…“. Nella loro piattaforma c’è anche l’abolizione del Jobs Act e dei decreti sicurezzaTuttavia, il corteo era anchela “violenza fascista”. ...

