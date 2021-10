Salernitana, si ferma Ribery: problemi anche per Bogdan e Gondo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Brutte notizie in casa Salernitana. Nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio, Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Si ferma anche Luka Bogdan, il quale ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra, così come Cedric Gondo per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. In vista della sfida di campionato contro lo Spezia, la squadra ha svolto una fase di attivazione tecnico-coordinativa con palla seguita da un lavoro metabolico. Lavoro atletico specifico per Ruggeri, mentre Capezzi e Lassana Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Prevista per domani una nuova seduta pomeridiana. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Brutte notizie in casa. Nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio, Franckha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. SiLuka, il quale ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra, così come Cedricper un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. In vista della sfida di campionato contro lo Spezia, la squadra ha svolto una fase di attivazione tecnico-coordinativa con palla seguita da un lavoro metabolico. Lavoro atletico specifico per Ruggeri, mentre Capezzi e Lassana Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Prevista per domani una nuova seduta pomeridiana. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, si ferma #Ribery: problemi anche per #Bogdan e #Gondo - anteprima24 : ** Salernitana, guai per #Castori: si ferma #Ribery ** - sportli26181512 : Serie A, dai 618 milioni della Juve ai 31 della Salernitana: ecco quanto valgono tutte le rose. Milan dietro all'In… - granatissimi : Salernitana: Mamadou Coulibaly torna in gruppo, si ferma anche Ranieri - ottopagine : Salernitana: Mamadou Coulibaly torna in gruppo, si ferma anche Ranieri #Salerno -