Paris Hilton | addio al nubilato a Las Vegas | presto le nozze con Carter Reum

(Di lunedì 11 ottobre 2021) «Bride to be». Ossia, futura sposa. La fascia che sfoggia Paris Hilton mentre passeggia tra i lussuosi alberghi di Las Vegas, non lascia spazio a dubbi: la celebre ereditiera, infatti, ha scelto la città del divertimento per festeggiare il suo addio al nubilato. Un weekend di follie, tra party notturni, curiosi gadget e tantissimi amici, in attesa delle imminenti nozze con il fidanzato Carter Reum.

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Lo stile mitico-sognante del fotografo Alessandro Rocchi, collaboratore e amico di Paris Hilton - combatsespoir : RT @RegalinoV: Addio al nubilato per Paris Hilton - RegalinoV : Addio al nubilato per Paris Hilton - gallobaelotti : Tutti a guardare il telefono di Paris Hilton, nessuno che parla invece di Roberto Mancini sulla sinistra. Mah. - teozorzoli : Roberto #Mancini ad inizio 2000 con Paris Hilton -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton

web Tempo di addio al nubilato per. Per l'ereditiera il momento delle nozze col fidanzato Carter Milliken Reum si avvicina sempre di più e durante il weekend è voltata a Las Vegas insieme alle amiche e a sua sorella ...Ha dichiarato che il suo matrimonio durerà tre giorni e non viene difficile crederlo, considerando che a sposarsi è. L'ereditiera della nota catena alberghiera, socialite da una vita, star dei reality tv e ora anche di Instagram, si sposa. Il fortunato è l'imprenditore Carter Reum , che si era ...Tempo di addio al nubilato per Paris Hilton. Per l’ereditiera il momento delle nozze col fidanzato Carter Milliken Reum si avvicina sempre di più e durante il weekend è voltata a Las Vegas insieme all ...Paris Hilton sta per sposare Carter Reum e non ha potuto fare a meno di organizzare uno spettacolare addio al nubilato a Lad Vegas ...