Nobel per l’Economia 2021 a Card, Angrist e Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premio Nobel per l’Economia 2021, attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David Card “per i suoi contributi empirici all’Economia del lavoro”, mentre per l’altra metà è diviso fra l’americano Joshua D. Angrist del Massachusetts Institute of Technology e all’olandese Guido W. Imbens della Stanford University, per “i contributi metodologici all’analisi delle relazioni causa effetto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premioper, attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David“per i suoi contributi empirici aldel lavoro”, mentre per l’altra metà è diviso fra l’americano Joshua D.del Massachusetts Institute of Technology e all’olandese Guido W.della Stanford University, per “i contributi metodologici all’analisi delle relazioni causa effetto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

