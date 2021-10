Lotto, la fortuna si ferma a Nettuno: centrata una vincita da 45 mila euro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nettuno – La città di Nettuno, in provincia di Roma, festeggia grazie al Lotto: nel concorso del 9 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 45 mila grazie a un terno secco realizzato con i numeri 20-22-77 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 882,9 milioni da inizio anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di NettunoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– La città di, in provincia di Roma, festeggia grazie al: nel concorso del 9 ottobre, come riporta Agipronews, unto giocatore ha centrato unada 45grazie a un terno secco realizzato con i numeri 20-22-77 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso delha distribuito 11,3 milioni di, per un totale di 882,9 milioni da inizio anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di

