Il punto sulle commodities 11 ottobre 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per l'oro nero, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,81%. Le implicazioni di breve periodo del petrolio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 79,99. Possibile una discesa fino al bottom 78,07. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Brillante rialzo per la benzina verde, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,49%. Lo status tecnico di breve periodo del carburante mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,389. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Nuovo spunto rialzista per il derivato sul Gas, che guadagna bene e porta a casa un +0,96%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Future sul Natural Gas restano ancora lette in chiave positiva.

