Il Nobel per l'Economia al canadese Card e agli statunitensi Angrist e Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato al canadese David Card e agli statunitensi Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. Alla base del riconoscimento, i lavori sui rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro e sulle correlazioni fra eventi. «Attraverso esperimenti sul campo, David Card ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell'immigrazione e dell'educazione sul mercato del lavoro», spiega in una nota l'Accademia. «I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni». Quanto ad Angrist e Imbens, hanno dimostrato che «dagli studi sul campo si possono trarre conclusioni precise su causa ed effetto».

