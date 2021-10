I Bastardi di Pizzofalcone 4? Ecco la risposta che non ti aspetti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Grande attesa da parte dei fan per una possibile nuova stagione de Idiladi Alessandro Gassmann Ancora un altro successo, per Idi. Le serie che a breve concluderà anche la terza stagione ha avuto un successo clamoroso sulla rete di Stato, tanto da raggiungere una media di circa 4 milioni e mezzo di telespettatori a puntata. In molti, dunque, ad oggi si chiedono se la fiction avrà un seguito e nell’attesa di scoprire cosa succederà nella quarta puntata l’attore protagonista, Alessandro Gassmann su Tele Settecosa ha dichiarato. Leggi anche –> Chiara Ferragni, a che punto è il suo patrimonio dopo 12 anni senza mai fermarsi Alessandro Gassmann pronto e felice di tornare sul ...

Va in onda stasera lunedì 11 ottobre alle 21:25 su Rai1 la quarta puntata della terza stagione de Idi. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero), la terza stagione della serie si compone di sei episodi per sei prime serate tv con la regia di ...Quarto appuntamento con la serie tv Idi3 , in onda lunedì 11 ottobre su Rai1alle 21.25. La storia, giunta alla terza stagione, continua ad appassionare i telespettatori grazie ai casi che coinvolgono la squadra ...Tutto quello che c’è da sapere su Elena Starace, attrice che vedremo nella nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone, in onda lunedì 11 ...Un selfie di buon auspicio tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il celebre attore Alessandro Gassmann, volto noto, nonchè protagonista della serie “I Bastardi ...