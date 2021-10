“Ho scoperto tutto”. Clamoroso al GF Vip, Sophie Codegoni svela il piano segreto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano i problemi nella Casa del ‘GF Vip 6’ e stavolta ad essersi arrabbiata in modo furibondo è stata l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni. Non ce la fa più a dover fare i conti con questa persona, che le sta rendendo complicata la sua esperienza nel reality show. E durante la diretta dell’11 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci dei confronti accesissimi. Il pubblico è in trepidante attesa per scoprire se una sorta di pace possa essere raggiunta o meno. Sophie Codegoni si è anche soffermato sull’ex Matteo Ranieri nelle ore precedenti a questo suo nuovo sfogo: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano i problemi nella Casa del ‘GF Vip 6’ e stavolta ad essersi arrabbiata in modo furibondo è stata l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’,. Non ce la fa più a dover fare i conti con questa persona, che le sta rendendo complicata la sua esperienza nel reality show. E durante la diretta dell’11 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci dei confronti accesissimi. Il pubblico è in trepidante attesa per scoprire se una sorta di pace possa essere raggiunta o meno.si è anche soffermato sull’ex Matteo Ranieri nelle ore precedenti a questo suo nuovo sfogo: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. ...

Advertising

Kleli11 : RT @GiampaoloRossi: Non puoi sederti in un bar senza #GreenPass, ma gente sotto 'sorveglianza speciale' della Questura può a volto scoperto… - okkio : RT @GiampaoloRossi: Non puoi sederti in un bar senza #GreenPass, ma gente sotto 'sorveglianza speciale' della Questura può a volto scoperto… - zannazyu : RT @GiampaoloRossi: Non puoi sederti in un bar senza #GreenPass, ma gente sotto 'sorveglianza speciale' della Questura può a volto scoperto… - fede20412 : RT @GiampaoloRossi: Non puoi sederti in un bar senza #GreenPass, ma gente sotto 'sorveglianza speciale' della Questura può a volto scoperto… - justghostsxxx : Ho scoperto da poco che alle 7 e 45 ho una visita oculistica… io che avevo in programma di stare su wattpad tutto il pomeriggio -