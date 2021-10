“Guardate”. GF Vip, arriva l’aereo ed è subito delusione. Tutti increduli nella Casa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip 6 il primo aereo è arrivato per Raffaella Fico. A due settimane dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini il messaggio destinato alla showgirl napoletana è stato inviato dal suo fidanzato Piero. La prima a notarlo era stata Soleil: “Chi è Piero?”. Raffaella Fico era rimasta visibilmente emozionata e felice del gesto del compagno, che qualche giorno dopo era stato ospite nella Casa durante una delle puntate serali del GF Vip 6. Come ogni anni tanti si sono chiesti il prezzo del servizio. Il numero di messaggi recapitati ai concorrenti del reality show durante tutte le edizioni potrebbe far pensare a cifre piuttosto esigue, ma così non è. Il costo, infatti, non è affatto alla portata di Tutti. I responsabili delle società romane che offrono il servizio hanno spiegato che il costo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip 6 il primo aereo èto per Raffaella Fico. A due settimane dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini il messaggio destinato alla showgirl napoletana è stato inviato dal suo fidanzato Piero. La prima a notarlo era stata Soleil: “Chi è Piero?”. Raffaella Fico era rimasta visibilmente emozionata e felice del gesto del compagno, che qualche giorno dopo era stato ospitedurante una delle puntate serali del GF Vip 6. Come ogni anni tanti si sono chiesti il prezzo del servizio. Il numero di messaggi recapitati ai concorrenti del reality show durante tutte le edizioni potrebbe far pensare a cifre piuttosto esigue, ma così non è. Il costo, infatti, non è affatto alla portata di. I responsabili delle società romane che offrono il servizio hanno spiegato che il costo ...

Advertising

misuracolma : Guardate come li hanno ridotti. Punturati lobotomizzati e incapaci di comprendere quello che sta succedendo... Tutt… - Valessiabi : RT @MiyakeEau: NON COPRITEVI GLI OCCHI,ANCHE SE LO FATE LA REALTÀ RESTA LA STESSA. LEGGETE E RIFLETTETE MOLTO ATTENTAMENTE!! Guardate che s… - Blob1605 : RT @MiyakeEau: NON COPRITEVI GLI OCCHI,ANCHE SE LO FATE LA REALTÀ RESTA LA STESSA. LEGGETE E RIFLETTETE MOLTO ATTENTAMENTE!! Guardate che s… - MaurizioZuccon : RT @MiyakeEau: NON COPRITEVI GLI OCCHI,ANCHE SE LO FATE LA REALTÀ RESTA LA STESSA. LEGGETE E RIFLETTETE MOLTO ATTENTAMENTE!! Guardate che s… - Lucia07129120 : RT @MiyakeEau: NON COPRITEVI GLI OCCHI,ANCHE SE LO FATE LA REALTÀ RESTA LA STESSA. LEGGETE E RIFLETTETE MOLTO ATTENTAMENTE!! Guardate che s… -