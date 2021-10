Ginnastica artistica, Mondiali 2021: calendario, programma, orari, tv e streaming (Di lunedì 11 ottobre 2021) I Mondiali 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la prima dal 1996, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, ma la competizione era già prevista in calendario ed è così rimasta programmata (venendo spostata da Copenaghen a questa località nipponica, città natale del Presidente Morinari Watanabe). L’evento è esclusivamente individualista, dunque non sono previste le gare a squadre. Ogni Nazione si può presentare con dieci atleti (quattro donne, sei uomini). Si incomincerà con le qualificazioni femminili: sette suddivisioni lunedì 18 ottobre, le ultime tre il giorno successive. Il turno preliminare ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Idisi disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la prima dal 1996, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, ma la competizione era già prevista ined è così rimastata (venendo spostata da Copenaghen a questa località nipponica, città natale del Presidente Morinari Watanabe). L’evento è esclusivamente individualista, dunque non sono previste le gare a squadre. Ogni Nazione si può presentare con dieci atleti (quattro donne, sei uomini). Si incomincerà con le qualificazioni femminili: sette suddivisioni lunedì 18 ottobre, le ultime tre il giorno successive. Il turno preliminare ...

Advertising

cazznesoio : Yess ho fatto danza per 7 anni tipo, poi pallavolo per 4/5(?) e ho provato ginnastica artistica ma mi hanno detto c… - tvchicardia : domani a scuola ho 3 ore di motoria e facciamo ginnastica artistica ????? sono pronta per rompermi tutta , compresi i coglioni - comunquesara : oggi ho fatto la mia prima partita di pallavolo dopo 12 anni di ginnastica artistica, non ero così serena per una c… - _av0n : @UnoTipoMe @occammamt @Happy4Trigger Ai maschi insegnerebbero tantissimo invece. E anche alle femmine: io giocavo a… - olivedigrecia : @_G_P_ Da piccola facevo ginnastica artistica ed equitazione. Comunque no, non sono una persona competitiva. -