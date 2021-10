Forte scossa di terremoto in Italia: gente in strada (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7, ora stimata a 3.4, è stata registrata intorno alle 13:30 nell'area di Potenza, in Basilicata. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a Campomaggiore, a una profondità di 36 km. È stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari, Gravina, Gioia del Colle e Altamura come confermato da numerosi utenti sui social network. Alcuni utenti hanno raccontato di aver sentito un boato prima della scossa.Paura anche nella provincia di Matera, in particolare nei comuni di Oliveto, Calciano, Tricarico ed Accettura e negli altri lucani di Pietrapertosa, Castelmezzano e Albano di Lucania. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie di danni a cose o persone né di segnalazioni arrivate alla ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unadidi magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7, ora stimata a 3.4, è stata registrata intorno alle 13:30 nell'area di Potenza, in Basilicata. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a Campomaggiore, a una profondità di 36 km. È stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari, Gravina, Gioia del Colle e Altamura come confermato da numerosi utenti sui social network. Alcuni utenti hanno raccontato di aver sentito un boato prima della.Paura anche nella provincia di Matera, in particolare nei comuni di Oliveto, Calciano, Tricarico ed Accettura e negli altri lucani di Pietrapertosa, Castelmezzano e Albano di Lucania. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie di danni a cose o persone né di segnalazioni arrivate alla ...

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari - francobus100 : Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari - ilmessaggeroit : Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari - _louistx_ : @callmejade_ok In quella scuola cade ogni anno e io dovevo andare lì ?? diciamo che tutte le superiori sono state co… - fabiolabrignone : RT @MeridioNews: Il videogioco contro il cyberbullismo e la violenza online «Un serious game per dare una forte scossa alla società» https:… -