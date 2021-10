Federfarma a De Luca: “Farmacie rurali contro spopolamento entroterra” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La Regione salvi le Farmacie dei piccoli Comuni”. L’appello al Governatore De Luca giunge dal presidente di Federfarma Campania, Mario Flovilla. Afferma: “Nelle piccole comunità dell’entroterra, ormai sempre più prive di servizi, la farmacia è l’unico presidio di prossimità, non solo sanitario. Sostenere con interventi economici complessivamente modesti la farmacia rurale sussidiata, significa fattivamente aiutare quelle piccole comunità, frapponendo un ostacolo al processo di desertificazione delle aree interne”. Flovilla ha esortato il presidente della Giunta Regionale della Campania “affinché si approntassero adeguati interventi di sostegno delle Farmacie rurali sussidiate, mediante provvedimenti integrativi di quelli nazionali, sull’indennità ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La Regione salvi ledei piccoli Comuni”. L’appello al Governatore Degiunge dal presidente diCampania, Mario Flovilla. Afferma: “Nelle piccole comunità dell’, ormai sempre più prive di servizi, la farmacia è l’unico presidio di prossimità, non solo sanitario. Sostenere con interventi economici complessivamente modesti la farmacia rurale sussidiata, significa fattivamente aiutare quelle piccole comunità, frapponendo un ostacolo al processo di desertificazione delle aree interne”. Flovilla ha esortato il presidente della Giunta Regionale della Campania “affinché si approntassero adeguati interventi di sostegno dellesussidiate, mediante provvedimenti integrativi di quelli nazionali, sull’indennità ...

