Euro2020 | Immobile | «Proveremo a darvi le stesse emozioni in Qatar»

Ciro Immobile ha ricordato il trionfo dell'Italia ad Euro2020 a distanza di tre mesi dalla vittoria di Wembley: le sue parole Anche Ciro Immobile ha lasciato un messaggio a Sky Sport per ricordare il successo degli Europei. Le parole del centravanti di Italia e Lazio: «Ce la metteremo tutta anche in Qatar per darvi le stesse emozioni e speriamo anche qualcosa in più».

