Ecobonus | le multinazionali ci guadagnano | serve più trasparenza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) di Gennaro Siciliano Va bene affidarsi acome Enel X per l’110%, misura straordinaria promossa dal presidente Giuseppe Conte e dal suo governo. Si occupano di tutte le scartoffie loro, rendono la riqualificazione energetica delle case private più semplice ed accessibile per chiunque, anche per chi non saprebbe da dove cominciare (pannelli fotovoltaici, batterie d’accumulo, pompe di calore, serramenti, ecc). Però attenzione, ci sono diversi lati negativi: di certo non vedrete casa vostra riqualificata attraverso una progettazione specifica sulla base delle esigenze del cliente; non potrete mettere becco sulla scelta dei materiali e delle forniture, sceglieranno loro tra i materiali pre-selezionati; consegneranno il materiale in un tempo variabile in base a diversi fattori e decideranno loro quando venire ad installarvi gli ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La posizione dominante delle multinazionali e delle aziende partner pongono i clienti a subire...' #superbonus https://t… - ilfattoblog : 'La posizione dominante delle multinazionali e delle aziende partner pongono i clienti a subire...' #superbonus -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus multinazionali

Il Fatto Quotidiano

Nell'anno dell'per le caldaie industriali l'annuncio dell'azienda Riello (del gruppo Carrier Global ...- concludono - non può che essere legata alla perversa politica delle...Oltre 70 lavoratori licenziati nell'anno in cui sono stati emanati incentivi per glisulle ...spiegazione plausibile non può che essere legata alla perversa politica delle...Un'ora di sciopero oggi per i lavoratori della Riello di Lecco in solidarietà ai colleghi di Pescara. I sindacati: "Non c'erano ragioni per chiudere quel sito produttivo, una scelta scellerata" ...Nell’anno dell’ecobonus per le caldaie industriali l’annuncio dell’azienda Riello (del gruppo Carrier Global Corporation) di chiudere la sede abruzzese di Villanova di Cepagatti (Pescara) lascia tutti ...