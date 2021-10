Disavventura per l’ex Juve Niklas Bendtner | ora rischia il carcere!

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ex attaccante della Nazionale Danese, oltre che, tra le altre, dintus e Arsenal,fa ancora parlare di sé, ma non più per motivi calcistici, anzi, tutt’altro. Ormai non nuovo ad episodi controversi fuori dal campo, il 33enne questa volta l’ha combinata grossa: il Tribunale di Copenaghen lo ha condannato per guida spericolata, dopo che, nel giro di più o meno un anno, si è reso protagonista di due infrazioni per eccesso di velocità e ben cinque per guida senza patente. LEGGI ANCHE:ntus, Cannavaro: “Bonucci e Chiellini grande coppia” La condanna parla chiaro: sequestro della vettura di sua proprietà (una Porsche del valore di quasi 300mila euro) e il pagamento di una multa di 5400 euro. Se dovesse venire meno a quanto pattuito dovrà scontare venti giorni di detenzione in ...