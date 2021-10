Da Snam un acceleratore per le startup dell’idrogeno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Snam ha lanciato HyAccelerator, il primo programma di accelerazione su scala globale per startup focalizzato sull’idrogeno e gestito da un’azienda. Il programma ha preso il via con l’apertura della prima call per startup, dedicata a player attivi lungo l’intera catena del valore dell’idrogeno, dal trasporto allo stoccaggio fino agli usi finali. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha lanciato HyAccelerator, il primo programma di accelerazione su scala globale perfocalizzato sull’idrogeno e gestito da un’azienda. Il programma ha preso il via con l’apertura della prima call per, dedicata a player attivi lungo l’intera catena del valore, dal trasporto allo stoccaggio fino agli usi finali. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

