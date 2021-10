Covid, tributaristi: “Linee guida per gestione green pass in studi professionali iscritti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Consiglio nazionale dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) ha predisposto le Linee guida a supporto della gestione del green pass negli studi professionali degli iscritti. Nel documento sono elencate una serie di indicazioni in base al decreto legge n.127/2021 e Linee guida governative anche se non del tutto esaustive delle problematiche correlate. Particolare attenzione al controllo quotidiano del green pass, alla nomina dell’incaricato alla verifica e all’informazione degli addetti, inoltre sono stati predisposti fac simili della lettera di nomina del controllore, dell’informativa a dipendenti e collaboratori ed un’informativa sull’acquisizione del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Consiglio nazionale dell’Istituto nazionale(Int) ha predisposto lea supporto delladelneglidegli. Nel documento sono elencate una serie di indicazioni in base al decreto legge n.127/2021 egovernative anche se non del tutto esaustive delle problematiche correlate. Particolare attenzione al controllo quotidiano del, alla nomina dell’incaricato alla verifica e all’informazione degli addetti, inoltre sono stati predisposti fac simili della lettera di nomina del controllore, dell’informativa a dipendenti e collaboratori ed un’informativa sull’acquisizione del ...

