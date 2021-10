Centomila persone scendono in piazza a Varsavia per la manifestazione pro - Ue

Advertising

Mentre in Polonia c'è il tentativo del governo di strappare da Bruxelles, circa 100milahanno partecipato alla manifestazione di Varsavia a favore della Polonia nell'Unione europea. Iniziative a sostegno dell'Ue si sono svolte fra sabato e domenica in 120 località del Paese. I ...Nessun decesso dipositiva al test del Covid - 19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi ... mentre l'incidenza settimanale dei contagi perabitanti scende a 23. Non si registrano ...Sono scesi in strada per protestare contro il governo dopo la sentenza che ha stabilito che la Costituzione polacca prevale sulle leggi comunitarie ...Letizia Tortello per "la Stampa" Proteste in Polonia «Unione sì, PiS no. Restiamo in Europa!». Gli abitanti di Katowice, nel Sud della Polonia non lontano da Cracovia, hanno portato anche i bambini al ...