Calcio: U.21. Esposito infortunato torna al Basilea (Di lunedì 11 ottobre 2021) In vista del match con la Svezia l'attaccante non sarà sostituito ROMA - Sebastiano Esposito torna al club di appartenenza dopo aver riportato in allenamento un leggero trauma distorsivo della ...

