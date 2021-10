Borsa: Milano in calo ( - 0,7%), su petroliferi, non le banche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prosegue la seduta in calo Piazza Affari ( - 0,8%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee. Il forte rialzo del greggio (wti +3,1%) a 81,8 dollari al barile e il brent a 84,4 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prosegue la seduta inPiazza Affari ( - 0,8%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee. Il forte rialzo del greggio (wti +3,1%) a 81,8 dollari al barile e il brent a 84,4 ...

