Arsenal | idea Oxlade-Chamberlain per il mercato di gennaio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In cerca di rinforzi, l’starebbe pensando di riportare a casa Alex, in uscita dal Liverpool Stando a quanto riferito dal Sun, l’starebbe pensando di riportare a casa Alex. Il giocatore non sta trovando spazio al Liverpool, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Jurgen Klopp, e potrebbe cambiare aria già a. Trattativa che potrebbe concludersi sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La sua parentesi alla Juventus è decisamente negativa, l'exnon è mai riuscito a trovare un minimo di continuità di rendimento per provare a diventare protagonista anche in bianconero. La ...Serve pazienza ma è un'molto interessante. E dunque, da tenere d'occhio'. Su Isco, il cui ... è quello di Alexandre Lacazatte, punta esperta, in odore di divorzio con l'. Potete leggere qui ...In cerca di rinforzi, l’Arsenal starebbe pensando di riportare a casa Alex Oxlade-Chamberlain, in uscita dal Liverpool Stando a quanto riferito dal Sun, l’Arsenal starebbe pensando di riportare a casa ...Un avvio di stagione scialbo, nonostante la dispendiosa campagna acquisti, sembra dover costringere l'Arsenal ad affacciarsi di nuovo sul mercato per rinforzare la rosa: l'ultima idea è il ritorno dal ...