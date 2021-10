Ardea, blitz alle Salzare: 7 arresti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Emergono i primi dettagli sul maxi blitz scattato questa mattina ad Ardea, nel quadrante delle Salzare, in quella zona tristemente conosciuta per gli episodi di criminalità, dagli incendi tossici all’abbandono dei rifiuti. Sono 7 le persone arrestate per furto di energia elettrica dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, che hanno passato al setaccio diverse abitazioni (e non solo) del quartiere. blitz alle Salzare: 7 arresti Sette le persone arrestate dai Carabinieri, che nel corso delle operazioni hanno anche sequestrato diversi quantitativi di droga. Con le unità cinofile, il supporto di un aereo, ben 15 mezzi e oltre quaranta uomini si è concluso così il blitz di questa mattina ad Ardea, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Emergono i primi dettagli sul maxiscattato questa mattina ad, nel quadrante delle, in quella zona tristemente conosciuta per gli episodi di criminalità, dagli incendi tossici all’abbandono dei rifiuti. Sono 7 le persone arrestate per furto di energia elettrica dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, che hanno passato al setaccio diverse abitazioni (e non solo) del quartiere.: 7Sette le persone arrestate dai Carabinieri, che nel corso delle operazioni hanno anche sequestrato diversi quantitativi di droga. Con le unità cinofile, il supporto di un aereo, ben 15 mezzi e oltre quaranta uomini si è concluso così ildi questa mattina ad, in ...

